Konzert am 31. März 2025 im Jugendkulturzentrum Lahnstein

Lahnstein. Beim ersten Stormy Monday des Jahres 2025 erwartet die Besucher ein Abend voller Blues und Lebensfreude, denn Gitarrenmeister Zed Mitchell bringt seine unvergleichlichen Klänge die Bühne.

Am Montag, 31. März 2025 spielt einer der besten Gitarristen Europas live im Lahnsteiner Jugendkulturzentrum. Mit im Gepäck hat er nicht nur Klassiker, sondern auch Songs seines brandneuen Albums „Ha Ha Ha“, das mit Vielfalt und Energie begeistert.

Die Songs vereinen nostalgische Klänge mit frischen, lebendigen Sounds, die zum Mitfühlen und Mitlachen einladen. Mit Stücken wie dem berührenden „Henrietta“, einer Hommage an Henrietta Lacks, zeigt Zed Mitchell erneut seine besondere Fähigkeit, Geschichten durch Musik zum Leben zu erwecken.

Alle Infos auf einen Blick: Montag, 31. März, Beginn 20.00 Uhr, Einlass 19.00 Uhr, Jugendkulturzentrum Lahnstein, Wilhelmstraße 59, 56112 Lahnstein, Tel.: 02621 914601, jukz@lahnstein.de.

Karten gibt es für 9,00 Euro im Vorverkauf in der Touristinformation Lahnstein am Salhofplatz und am Veranstaltungstag ab 19.00 Uhr für 12,00 Euro an der Abendkasse.