Stormy Monday „JOSHVILLE“ im Jugendkulturzentrum Lahnstein

Lahnstein. Gerne präsentiert das Lahnsteiner Jugendkulturzentrum beim Stormy Monday Künstler, die das erweiterte Spektrum der Bluesmusik abdecken. Joscha Wittshell war schon einmal zu Gast im Jukz und präsentiert an diesem Abend sein neues Projekt „JOSHVILLE“.

Wie stellt man sich ein Country-Duo vor, das auf Deutsch singt? Eben – das gibt es in der Form noch nicht. Den Sänger und Gitarristen Joscha Wittshell und seinen Duopartner Florian Kremer an Piano und Gitarre vereint die Liebe zur amerikanischen Countrymusik. Nach ihrem Kennerlernen während eines Auftrittes in Düsseldorf begann ihr gemeinsames Projekt. Joscha lieferte Texte und erste Melodien, Florian feilte im eigenen Studio am Arrangement der Songs und das Ergebnis kann sich hören lassen.

Wann: Montag, 5. Februar 2018

Einlass: 19:30 Uhr

Beginn: 20:30 Uhr

Ort: Jugendkulturzentrum Lahnstein, Wilhelmstr. 59.

Eintritt: 7 Euro

Karten und Informationen unter 02621/50604 oder per Mail an: jukz@lahnstein.de.

Quelle: Stadtverwaltung Lahnstein

veröffentlicht am: 22.01.2018