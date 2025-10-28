Die Volkshochschule Koblenz bietet praxisorientierte Kurse, die helfen, beruflich und persönlich den nächsten Schritt zu gehen. Egal, ob Gehaltsverhandlungen meistern, Bewerbung optimieren, Zeit effizienter nutzen oder sich selbst kritisch hinterfragen– unsere Workshops bieten wertvolle Tipps und Tricks, um die berufliche Zukunft aktiv zu gestalten.

Kursempfehlungen: Next Level You (5.0630), Gehaltsverhandlung mit Strategie (5.0631), Praxisorientiertes Bewerbungstraining (5.0632, 5.0633) und Zeitmanagement (5.0602).