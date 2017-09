Stay-0n Skateboard-Contest vor dem Schloss

Zum sechsten Mal veranstalten Koblenzer Skateboarder am Sonntag,17.09.2017, zusammen mit der Mobilen Jugendarbeit der Stadt Koblenz einen Skateboard-Wettbewerb am Skatepark vor dem Kurfürstlichen Schloss. Jeder kann mitfahren, es gibt zwei Gruppen für jüngere und ältere Fahrer, oder einfach nur zuschauen und einen schönen Tag genießen. Anmeldung vorher, Teilnahme kostenlos. Die besten Fahrer stauben am Ende einen der zahlreichen Preise ab – dieses Jahr haben die Sponsoren noch mehr Preise zur Verfügung gestellt. Außerdem sorgt ein DJ für gute Beats während des Contests.

Vorbeikommen lohnt in jedem Fall! Schnappt euch die Planke und ab gehts! Ab 11.30 Uhr Practice, Anpfiff 14.00 Uhr.

Alle Starter benötigen eine Verzichtsserklärung, Unter-18-Jährige mit Unterschrift der Eltern. Diese findet sich unter http://www.mobile-jugendarbeit-koblenz.de/aktionen.html. Bei Regen verschiebt sich der Contest auf den 24.9.2017.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 05.09.2017