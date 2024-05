Die Freibadsaison in Boppard beginnt am kommenden Freitag, 17. Mai 2024. Das Thermalfreibad öffnet an diesem Tag um 11 Uhr seine Pforten für alle Badegäste.

Wie bereits im vergangenen Jahr wird das Freibad von Donnerstag bis Montag geöffnet sein. Die Öffnungszeiten sind jeweils von 11 bis 19:30 Uhr. Dienstags und mittwochs bleibt das Bopparder Freibad geschlossen. Der Kassenschluss ist an den Öffnungstagen um 18:30 Uhr, die Badezeit endet um 19:10 Uhr.

Die Eintrittspreise für die diesjährige Saison bleiben stabil: Eine Einzelkarte für Erwachsene (ab 18 Jahre) kostet 4 Euro. Kinder und Jugendliche (6-18 Jahre), Schüler, Studenten, Auszubildende, Schwerbehinderte mit Ausweis, Sozialhilfeempfänger, Bundesfreiwilligendienst inkl. FSJ, FÖJ und freiwilliger Wehrdienst zahlen einen ermäßigten Eintritt von 2 Euro. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Darüber hinaus gibt es Zehner- und Fünfzigerkarten, Saisonkarten, Feierabendtarife und Gruppenkarten. Eine Übersicht über die Preise finden Sie auf unserer Homepage unter www.boppard.de/leben-in-boppard/freizeit-kultur-und-tourismus/freibad-boppard/

Das Freibadteam der Stadt Boppard freut sich auf Ihren Besuch und wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.

Bildunterschrift: Das Thermalfreibad Boppard ist bereit für die Saison 2024. Am Freitag, 17. Mai 2024, öffnet es seine Pforten für die Badegäste. Foto: Stadt Boppard/Denise Bergfeld