Festveranstaltung zum 250. Geburtstag von Joseph Görres am 25. Januar 2026 im Görreshaus

Anlässlich des 250. Geburtstages des bedeutenden Publizisten Joseph Görres lädt der Katholische Leseverein Koblenz am 25. Januar 2026 zu einer besonderen Festveranstaltung in das Görreshaus Koblenz ein. Ein besonderes Highlight der Veranstaltung: Star-Designer Guido Maria Kretschmer, bekannt aus der erfolgreichen TV-Show „Shopping Queen“, wird als Ehrengast in Koblenz erwartet. Kretschmer hat zudem eine Überraschung in petto, über deren Inhalt bislang noch Stillschweigen bewahrt wird – nur so viel ist sicher: Das Publikum darf sich auf einen besonderen Moment freuen.

Verleihung des „Goldenen Deutschen Ecks“

Zum zweiten Mal wird im Rahmen der Festveranstaltung die Auszeichnung „Goldenes Deutsches Eck“ verliehen. Der Preis würdigt herausragendes soziales, kulturelles und regionales Engagement.

Auszeichnung für das besondere Lebenswerk: Peter Maffay

In der Kategorie „Besonderes Lebenswerk“ wird der Musiker Peter Maffay geehrt. Mit seinem langjährigen Engagement für benachteiligte Kinder durch die Tabaluga Kinderstiftung und die Peter Maffay Stiftung setzt er ein starkes Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung. Den mit der Ehrung verbundenen Scheck spendet Maffay an seine Stiftungen zurück.

Sonderpreis für Nachwuchstalent: Julius Weckauf

Der 17-jährige Schauspieler Julius Weckauf, bekannt aus „Der Junge muss an die frische Luft“, „Catweazle“ und den „Die drei ???“-Filmen, erhält den Sonderpreis. Gewürdigt wird ein junger Künstler, der mit Authentizität, Menschlichkeit und Lebensfreude überzeugt.

Regionale Persönlichkeit: Matthias Nester

In der Kategorie „Regionale Persönlichkeiten“ wird Matthias Nester, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Koblenz, ausgezeichnet. Sein nachhaltiges Engagement für soziale und kulturelle Projekte stärkt die Region Koblenz seit vielen Jahren.

Durch das Programm führen Fernseh-Moderatorin Bettina Böttinger und Felix Leßmeister, Sitzungspräsident des Katholischen Lesevereins.

Veranstaltung ausverkauft – Roter Teppich ab 13:00 Uhr

Die Festveranstaltung ist bereits ausverkauft. Gäste der Veranstaltung haben jedoch die Möglichkeit, die Promis ab 13:00 Uhr auf dem Roten Teppich zu erleben – mit etwas Glück auch für Autogramme und Fotos.