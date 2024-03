Schnäppchenjäger aufgepasst: Auktion steigt am 12. April

Wer kennt das nicht? In der Hektik des Alltags kann schnell mal eine Mütze, Tasche, Sonnenbrille oder Ähnliches verloren gehen. Das meiste davon findet sich früher oder später wieder an, doch manche Dinge bleiben verschollen. Vieles, was in Neuwied verloren geht, findet auf die eine oder andere Weise seinen Weg ins Fundbüro der Stadtverwaltung. Hier können sich die Eigentümer ihr verlorenes Hab und Gut wieder abholen. Doch das tun bei weitem nicht alle. Im Laufe eines Jahres kommt eine beachtliche Menge an verschiedenartigen Fundstücken zusammen, für die sich kein Abholer findet. Diese kommen am Freitag, 12. April, unter den Hammer.

Wen das aufhorchen lässt und neugierig macht, der kann sich um 9 Uhr vor den Garagen Nr. 3 und 4 im Innenhof der Stadtverwaltung in der Engerser Landstraße 17 einfinden, mitbieten und das eine oder andere Schnäppchen machen. Die Fundsachen-Auktion hält mit Sicherheit wieder einige Überraschungen und Kuriositäten bereit.