Lahnstein. In einer feierlichen Zeremonie wurden im Theater Lahnstein verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lahnstein für ihr langjähriges Wirken ausgezeichnet. Oberbürgermeister Lennart Siefert, Personalratsvorsitzender Karsten Karbach sowie die jeweiligen Fachgebietsleiter machten in persönlichen Worten deutlich, wie unverzichtbar das Engagement jedes Einzelnen für die Stadt ist.

Besondere Ehre erfuhren die langjährigen Wegbegleiter: Benjamin Kretsch und Katharina Zimmermann sowie in Abwesenheit Robert Becker und Daniela Pfingstl wurden für 25 Jahre engagierten Einsatz ausgezeichnet, während Thomas Becher für stolze 40 Jahre geehrt wurde. Oberbürgermeister Siefert betonte: „Ihr langjähriges Engagement und Ihre Verbundenheit sind das Fundament, auf dem sich unsere Stadt weiterentwickelt. Dafür danke ich euch und Ihnen herzlich.“

Neben verschiedenen Höhergruppierungen markierte der Tag auch den Abschied von Renate Ipek, Winfried Hoß, Klaus Kraemer und Reinhold Schmidt in den wohlverdienten Ruhestand.

Die Veranstaltung rückte die gegenseitige Wertschätzung in den Vordergrund. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)