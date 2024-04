Der Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz führt in der Nacht von Freitag, 5. April, auf Samstag, 6. April, zwischen 20 und 6 Uhr die nächste Reinigung des Glockenbergtunnels durch, der in dieser Zeit voll gesperrt ist und eine Umleitung ausgeschildert ist. Die Stadtverwaltung Koblenz nutzt diesen Zeitraum, um im Zuge des Neubaus der Pfaffendorfer Brücke Verbesserungen an der Verkehrsführung vorzunehmen.

Derzeit kommt es, trotz der zur Verfügung stehenden beiden Fahrspuren, vor allen Dingen im morgendlichen Berufsverkehr von Richtung Ehrenbreitstein aus kommend zu Rückstaus aufgrund der Auffahrtssituation in Richtung Innenstadt. Durch eine Verlängerung der Einfädelspur und eine Veränderung der Fahrbahnmarkierung möchte die Stadtverwaltung Koblenz nun dafür sorgen, die Rückstaus zu verkürzen und den Verkehrsfluss zu verbessern. Außerdem wird die Gelbmarkierung im Baustellenbereich in der Emser Straße erneuert werden. Die hierfür notwendigen Arbeiten werden alle in der Nacht von Freitag auf Samstag durchgeführt. Hierdurch kann es zu kurzzeitigen Teilsperrungen im Bereich vor dem Glockenbergtunnel kommen. Die Stadtverwaltung Koblenz bittet hierfür um Verständnis.