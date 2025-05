Jeden ersten Mittwoch eines Monats, also am 4. Juni, findet das Stadtteilfrühstück im JuBüZ statt. In der Zeit von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr besteht die Möglichkeit lecker zu frühstücken, Freunde und Bekannte zu treffen aber auch neue Kontakte zu knüpfen. Der beliebte Frühstückstreff bietet auch die Möglichkeit sich über Vereine, Veranstaltungsangebote und Beratungsangebote zu informieren.

Aufgrund des großen Interesses an der diesjährigen Theaterproduktion des Stadtteiltheaters wird Michael Lüdecke, Hausleiter und Theaterpädagoge, Gast beim Stadtteilfrühstück sein. Zur Aufführung kam „Die Ermittlung“ von Peter Weiss.

Das Ensemble des Stadtteiltheaters Karthause wagte den Versuch auf Basis ausgewählter Texte des Stückes und eigenproduzierter Ensembleszenen die aktuelle Frage nach dem heutigen Umgang mit dem Holocaust und dem Erstarken des Rechtsextremismus und Antisemitismus in Deutschland zu stellen.

Damit möchte das Amateurtheaterensemble einen Beitrag zur Erinnerungskultur leisten und den Blick darauf werfen wie wichtig, notwendig und aktuell dieses Thema ist.