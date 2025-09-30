Bewerbung mit eigener Ausstellung noch bis zum 26. Oktober

Egal, ob „Die drei ???“, textile Kunst oder wie zuletzt die Gebrüder Grimm – die Neuwieder Stadtgalerie Mennonitenkirche bildet mit ihren spannenden Ausstellungen eine große Bandbreite an Themen und künstlerischen Darstellungsformen ab. Weil es der Galerie aber auch ein Anliegen ist, lokalen Kunstschaffenden eine Plattform zu bieten, eröffnet sie regionalen Künstlergruppen im Zweijahresrhythmus die Möglichkeit, in ihren Räumlichkeiten auszustellen. Die nächste Chance auf eine eigene Ausstellung in der Stadtgalerie besteht im Zeitraum vom 25. Juni bis zum 16. August 2026. Schriftliche Bewerbungen können bis zum 26. Oktober 2025 direkt an die Stadtgalerie adressiert werden.

Das Angebot richtet sich explizit an Neuwieder Künstlergruppen, die nicht bereits anderweitig durch die Stadt gefördert werden oder professionelle bildende Künstler sind. Die Entscheidung unter allen Bewerbern wird unter Mithilfe eines fachkundigen Beratergremiums gefällt und schnellstmöglich kommuniziert. Die ausgewählte Künstlergruppe kann die Ausstellungsfläche der Stadtgalerie in der ehemaligen Mennonitenkirche kostenfrei nutzen. Eine Bewerbung sollte bereits das feste Konzept für die geplante Ausstellung beinhalten und kann per E-Mail an stadtgalerie@neuwied.de oder per Post an das Amt für Stadtmarketing, Stadtgalerie (Pfarrstraße 8, 56564 Neuwied) gesendet werden. Die städtischen Richtlinien für die Durchführung von Ausstellungen durch lokale Künstlergruppen in der Stadtgalerie können online unter www.neuwied.de/galerienachgelesen werden.