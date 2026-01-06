Zugang zu den vier Plattformen Riffreporter, phase6, Polylino und sofatutor

Lahnstein. Die Stadtbücherei Lahnstein hat ihr digitales Medienangebot um vier neue Services erweitert: Riffreporter, phase6, Polylino und sofatutor. Grundlage dafür ist die Teilnahme am Lizenzmanager RLP, einer zentralen Plattform des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz (LBZ), die den Zugang zu digitalen Bildungs- und Informationsangeboten bündelt und über eine Fördermaßnahme für Bibliotheken im Land bereitstellt.

Das neue Angebot ist über www.lahnstein.de/digitalbib zugänglich. Büchereimitglieder können hier auf digitale Bilderbücher des Angebots Polylino zugreifen, die Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter spielerisch an das Lesen heranführen, ihre Sprachentwicklung fördern und Lesefreude wecken. RiffReporter bietet unabhängigen, werbefreien Qualitätsjournalismus zu Themen wie Wissenschaft, Umwelt, Gesellschaft, Technik und globalen Entwicklungen. Die genossenschaftliche Struktur garantiert Vielfalt und Unabhängigkeit im Journalismus. Mit phase6 können Nutzer effizient neue Sprachen lernen oder ihren Wortschatz erweitern. Ein intelligenter Wiederholungsalgorithmus, Audiounterstützung und personalisierte Vokabelsammlungen sorgen für nachhaltiges Lernen. Die Online-Lernplattform sofatutor unterstützt Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen mit über 10.000 Lernvideos, interaktiven Übungen und Arbeitsblättern, die nach Klassenstufen und Themen strukturiert sind, Lernfortschritte verfolgen und zeitlich sowie räumlich flexibel genutzt werden können.

Eine Mitgliedschaft in der Stadtbücherei genügt, um das erweiterte Angebot zu nutzen. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Wer bisher noch kein Mitglied, kann dies unkompliziert direkt vor Ort nachholen.

Die Stadtbücherei Lahnstein am Kaiserplatz 1 ist montags und freitags von 14:00 bis 18:00 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 10:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Weitere Infos finden sich unter www.lahnstein.de/stadtbuecherei.