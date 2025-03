Am 04. April kann man die Bibliothek bis 23.00 Uhr besuchen

Lahnstein. Am 04. April 2025 ist es soweit: Die erste bundesweite „Lange Nacht der Bibliotheken“ findet unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken.“ statt. Auch die Stadtbücherei Lahnstein beteiligt sich an diesem besonderen Abend und lädt von 16.00 bis 23.00 Uhr alle Interessierten zu einem abwechslungsreichen Programm rund um das Thema „Green Library“ ein.

Ein Highlight des Abends ist die Tauschbörse für Pflanzen und Ableger. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, eigene Pflanzen oder Setzlinge mitzubringen und gegen andere Exemplare zu tauschen. Wer keinen grünen Daumen hat, kann trotzdem mitmachen: Kleine Samenpflänzchen wie Tomaten, Paprika und Kürbisse werden in den kommenden Wochen in der Bücherei ausgesät und an die Gäste verschenkt – mit der Hoffnung, dass im nächsten Jahr geerntete Samen zurückgegeben werden.

Um 17.00 Uhr hält Kerstin Degen von der Firma Garten- und Landschaftsbau Degen den Vortrag „Biodiversität“. Was kann ich tun, um zum Begrünen in der Stadt beizutragen“.

Kreative Köpfe können beim Workshop zum Basteln von Samenbomben aktiv werden, die mit einer Mischung aus Erde, Ton und Samen hergestellt werden.

Ein weiteres Angebot für gemeinschaftliches Erleben ist der Puzzletisch, an dem die Besucher zusammen ein großes Puzzle legen können – ein Sinnbild für das verbindende Element von Bibliotheken.

Zusätzlich wird im Flur der Bücherei eine gemütliche Leseecke mit einem Liegestuhl auf Kunstrasen eingerichtet. Dort warten in Papier verpackte Bücher darauf, entdeckt zu werden. Ein Schlagwort gibt einen kleinen Hinweis auf den Inhalt, doch die genaue Auswahl bleibt eine Überraschung – ein spannendes Blind Date mit einem Buch.

Selbstverständlich können alle Interessierten die Bücherei jederzeit besuchen, um sich mit neuem Lesestoff zu versorgen. Wer bisher noch nicht angemeldet ist, hat außerdem die Möglichkeit, sich ganz unkompliziert neu zu registrieren.

Die Schirmherrschaft der bundesweiten Nacht der Bibliotheken übernimmt Elke Büdenbender. Die bundesweite Nacht der Bibliotheken ist eine Initiative des Deutschen Bibliotheksverbandes e.V. (dbv) und seiner 16 Landesverbände. Der dbv vertritt mit seinen mehr als 2.000 Mitgliedern bundesweit über 8.000 Bibliotheken mit 25.000 Beschäftigten. Er setzt sich für die Entwicklung innovativer Bibliotheksleistungen für Wissenschaft und Gesellschaft ein. Als politische Interessensvertretung unterstützt er die Bibliotheken, insbesondere auf den Feldern Informationskompetenz und Medienbildung, Leseförderung und bei der Ermöglichung kultureller und gesellschaftlicher Teilhabe für alle.

Bildunterzeilen:

Bei der ersten bundesweiten Nacht der Bibliothek öffnet die Stadtbücherei Lahnstein von 16.00 bis 23.00 Uhr mit einem abwechslungsreichen Programm ihre Pforten. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)