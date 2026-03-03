Einblicke in historische Quellen, Magazinführungen und Ausstellung zu den Lahnsteiner Siedlungen

Lahnstein. Alle zwei Jahre rückt der bundesweite Tag der Archive die öffentliche Aufmerksamkeit auf die vielfältigen gesellschaftlichen Funktionen dieser Gedächtnisstätten. Hunderte Einrichtungen unterschiedlichster Archivsparten präsentieren sich der Öffentlichkeit mit interessanten Programmen als moderne Dienstleister.

Auch das Stadtarchiv Lahnstein beteiligt sich am Sonntag, 8. März 2026 und gewährt von 13.00 bis 18.00 Uhr Einblicke in seine Bestände, die Aufgaben eines Kommunalarchivs und die Räumlichkeiten im Untergeschoss der Kaiser-Wilhelm-Schule.

Passend zum bundesweiten Motto „Alte Heimat – Neue Heimat“ widmet sich eine Ausstellung im langen Flur der Archivräume der Geschichte der Lahnsteiner Siedlungen. Dokumentiert wird die prekäre Wohnsituation nach dem Zweiten Weltkrieg, die durch den Zustrom von Heimatvertriebenen, Ausgebombten und jungen Paaren, denen nur eine Wohnung zugesprochen wurde, wenn sie heirateten, geprägt war. Im Fokus steht dabei das Engagement des Kaufmans und Lokalpolitikers Johannes Knauf, dessen Nachlass im Archiv verwahrt wird. Sein Einsatz für familiengerechte Heime legte den Grundstein für zahlreiche Siedlungen im Stadtgebiet, darunter St. Martin, St. Florian, Friedrichssegen sowie Friedland, Allerheiligenberg und Im Lag. Am Schillerplatz waren auf Vorschlag von Stadtbaumeister Hoppe und des Ministeriums für Wiederaufbau verschiedene Blockbauten geplant, schließlich einigte man sich mit dem Bund der Heimatvertriebenen auf villenartige Neubauten für die Westrandbebauung des Schillerparks. Durch Bildhauerarbeiten in den Giebeln sollte der Charakter reiner Zweckbauten verloren gehen, weshalb sie als Kunst am Bau verschiedene Köpfe erhielten.

Bei Bedarf werden Führungen in die Magazinräume des Archivs angeboten. Im Benutzerraum, der die umfangreiche Archivbibliothek sowie das Foto- und Zeitungsarchiv beherbergt, werden zudem Originalquellen aus verschiedenen Beständen und Epochen präsentiert. Diese Dokumente machen die Verwaltungs- und Alltagsgeschichte der Stadt greifbar.

Das Stadtarchiv Lahnstein befindet sich in der ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Schule, Kaiserplatz 1, im Untergeschoss. Es ist über einen Aufzug barrierefrei erreichbar.

Bildunterzeilen:

Bild 1: Tag der offenen Tür im Stadtarchiv, hier der Flur mit der Ausstellung (Foto: Sergej Schangin)