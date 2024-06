An heißen Tagen in überhitzten Innenstädten einen kühlen Kopf bewahren zu können, ist manchmal gar nicht so einfach. Gerade auf stark versiegelten urbanen Flächen ist nämlich die Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen viel schwerer realisierbar als in entsiegelten Außenbereichen. Mobile Vertikale Gärten mit Hochdruckvernebelungsanlagen bieten für Innenstadtbereiche eine entsprechende Alternative und können besonders in stark versiegelten Bereichen zu einer Abkühlung und Aufwertung der Flächen beitragen.

In solchen Mobilen Vertikalen Gärten wachsen Kletterpflanzen, dauergrüne Rankpflanzen und verschiedenhohe Stauden. Durch eine Tröpfchenbewässerung aus einem integrierten Wassertank, welcher auch Regenwasser auffangen kann, werden die Pflanzen versorgt. Wachsen können die Pflanzen auf einem organischen und torffreien Spezialsubstrat mit Langzeitdüngung.

Im Rahmen eines Pilotprojektes testet die Stadt über einen Zeitraum von drei Monaten bis zum 2. September 2024 zwei Mobile Vertikale Gärten der Firma MobiGa. Diese sind im Innenhof des Rathaus-Gebäudes II (gegenüber dem Schängelbrunnen) aufgestellt. Beide MobiGa-Systeme sind mit einem Hochdruckvernebelungsmodul ausgestattet. Mittels der Hochdruckvernebelungsanlage kann man sich auf Knopfdruck für rund eine Minute mit einem feinen Sprühnebel Abkühlung verschaffen. Aus hygienischen Gründen arbeitet die Hochdruckvernebelungsanlage mit einer UV-Lichtentkeimung.

Ein wichtiger Bestandteil des Pilotprojektes der Mobilen Vertikalen Gärten in Koblenz ist das Feedback aus der Bevölkerung. Hierzu gibt es direkt vor Ort die Möglichkeit, sich an einer Umfrage zu beteiligen. Die Details und der Link zur Umfrage finden sich während der Ausstellungszeit auf dem Info-Poster im Rathaus-Innenhof.

Informationen gibt es auch unter klimaschutz.koblenz.de.

Foto (Stadt Koblenz / Thomas Knaak): Einer von zwei Mobilen Vertikalen Gärten im Innenhof des Rathaus-Gebäudes II