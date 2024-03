Neuwied wählt am 9. Juni auch Ortsbeiräte

Eine Demokratie lebt von der aktiven Teilnahme ihrer Bürgerinnen und Bürger am politischen Geschehen. Dazu gehört es nicht nur, in freien Wahlen seine Stimme abzugeben. Damit demokratische Wahlen durchgeführt werden können, werden immer auch Wahlhelfer benötigt. Die Stadt Neuwied ruft daher Wahlberechtigte (volljährige deutsche Staatsangehörige oder EU-Bürger) auf, sich ehrenamtlich einzubringen. Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer werden je nach persönlicher Verfügbarkeit am 9. Juni bei den Europa- und Kommunalwahlen eingesetzt sowie zur Auszählung am Montag, 10. Juni, und eventuell am 23. Juni, falls es bei den Wahlen der Ortsvorsteher zur Stichwahl kommt.

Insgesamt braucht Neuwied mehr als 800 ehrenamtliche Wahlhelfer, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. In den 33 Urnenwahllokalen arbeiten die Ehrenamtlichen am Wahlsonntag zunächst in zwei Schichten, bevor um 18 Uhr mit der Auszählung begonnen wird. Fortgesetzt wird die Auszählung am Montag, 10. Juni, zentral im IceHouse Neuwied.

Unter www.neuwied.de/wahlhelfer können sich Interessierte registrieren und dabei auch angeben, in welchem Stadtteil und in welcher Funktion sie eingesetzt werden möchten. Pro Einsatztag zahlt die Stadtverwaltung ein Erfrischungsgeld in Höhe von 35 Euro. Fragen zum ehrenamtlichen Dienst als Wahlhelferin oder Wahlhelfer beantwortet Simone Fischer, Tel. 02631 802-318, E-Mail wahlhelfer@neuwied.de.