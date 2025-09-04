Öffentliche Auktion am 19. September

Ein Fahrrad ohne Besitzer, eine Tasche ohne Abholer, eine Sonnenbrille, die niemand vermisst – im Fundbüro der Stadt Neuwied sammeln sich im Laufe eines Jahres die unterschiedlichsten Gegenstände an. Und genau diese Dinge suchen am Freitag, 19. September, neue Besitzerinnen und Besitzer. Ab 9 Uhr heißt es im Innenhof der Neuwieder Stadtverwaltung, Engerser Landstraße 17, vor den Garagen Nr. 3 und 4: „Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten!“.

Das Prinzip ist denkbar einfach: Alles, was im letzten Jahr im städtischen Fundbüro abgegeben und nicht von seinen Besitzern abgeholt wurde, kommt an diesem Tag unter den Hammer. Das höchste Gebot bekommt den Zuschlag. Ob praktisch, kurios oder einfach ein echtes Schnäppchen – mit etwas Glück beim Bieten können Interessierte hier fündig werden.