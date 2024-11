Neuwieder Grundschulen erhalten moderne Lüftungsanlagen

Frische Luft tut gut – gerade beim Lernen ist ein optimal reguliertes Raumklima wichtig. Die Stadt Neuwied hat für die Klassenräume in zwei ihrer Grundschulen – Sonnenlandschule und Marienschule – moderne Lüftungsanlagen angeschafft, die bereits eingebaut und in Betrieb sind. Die neuen Lüftungssysteme tragen nicht nur zur Verbesserung der Raumluftqualität bei, sondern sorgen bei effizienter Nutzung für erhebliche Einsparung bei den Energiekosten.

Der CO2-Gehalt in Klassenzimmern ist nach intensiven Unterrichtseinheiten, wie beispielsweise nach dem Sportunterricht, oft viel zu hoch – was die Konzentration und Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler beeinträchtigt und auch einfach unangenehm für alle im Raum ist. Hier kommen die neuen Lüftungsanlagen ins Spiel: Sie messen kontinuierlich die Raumluftqualität. Über einen Kreuzstromwärmetauscher steuern sie den Luftwechsel, um frische, saubere Luft und angenehme Temperaturen zu gewährleisten. Auch gegen eine erhöhte Last an Krankheitserregern in der Luft sind die Klassen dank der Technologie gut gewappnet. „Und das Beste daran: Die Anlagen arbeiten äußerst leise, sodass sie den Unterrichtsbetrieb nicht stören“, weiß Günsel Hübner-Afacan vom städtischen Amt für Immobilienmanagement.

„Die neuen Lüftungsanlagen sind ein Baustein unserer Bemühungen für eine moderne Infrastruktur unserer Schulen. Die städtischen Grundschulen werden gerade fortlaufend modernisiert und digitalisiert. Bei der Renovierung der Gebäude gehen wir nach einem Gesamtplan vor. Anstatt nur dringende Reparaturen durchzuführen, wenn der Schuh akut drückt, können wir so strategisch agieren und sinnvoll planen.“, erläutert Beigeordneter Ralf Seemann das Vorgehen. In den Einbau der Lüftungsanlagen sind Fördermittel des Bundes von rund 625.000 Euro eingeflossen, die restlichen etwa 220.000 Euro trägt die Stadt. Nun heißt es an den beiden Schulen: Fenster geschlossen halten und die frische Luft für eine gute Lernumgebung regelt sich wie von allein.

Fotos: Melanie Lange