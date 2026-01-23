Lahnstein. Die Stadt Lahnstein ist dem Europäischen Verband der Veranstaltungs-Centren e. V. (EVVC) beigetreten und bringt sich damit künftig mit zwei zentralen Einrichtungen in das Verbandsnetzwerk ein: der Stadthalle Lahnstein sowie dem Theater im Nassau-Sporkenburger Hof.

Die Stadthalle Lahnstein ist ein modernes Tagungs-, Kongress- und Veranstaltungszentrum. Errichtet in den 1970er Jahren stellt sie ein markantes Beispiel brutalistischer Architektur dar. Die künstlerische Gestaltung im Innen- und Außenbereich stammt von dem Grafiker und Bildhauer Otto Herbert Hajek, der zahlreiche öffentliche Bauwerke in der Bundesrepublik geprägt hat. Aufgrund ihres hohen architektonischen und zeitgeschichtlichen Wertes wurde die Stadthalle im Jahr 2007 von der Generaldirektion Kulturelles Erbe als Kulturdenkmal der 1970er Jahre eingestuft. Ungeachtet ihres Alters verfügt die Stadthalle über zeitgemäße Veranstaltungstechnik und eine sehr gute Akustik. Die großzügigen, flexibel nutzbaren Räume erstrecken sich über mehrere Ebenen und bieten passende Rahmenbedingungen für Veranstaltungen unterschiedlichster Größenordnungen.

Das Theater im Nassau-Sporkenburger Hof wird seit 1998 von der Stadt betrieben. Das Gebäude aus dem 14. Jahrhundert bietet Raum für ein vielfältiges Programm mit klassischen Stücken, zeitgenössischen Inszenierungen sowie Produktionen für Kinder und Jugendliche. Kabarettabende, kleinere Konzerte und Literaturlesungen sind fester Bestandteil des Spielplans.

Bildunterzeile:

Mit den beiden Einrichtungen Stadthalle und Theater betreibt die Stadt ein vielseitiges Kultur- und Veranstaltungsangebot von regionaler Bedeutung. (Fotos: Bild1: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein, Bild 2: Mira Bind / Stadtverwaltung Lahnstein)