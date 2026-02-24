Einsatz für die Demokratie

Lahnstein. Für die rheinland-pfälzische Landtagswahl am 22. März sucht die Stadt Lahnstein engagierte Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die einen aktiven Beitrag zur demokratischen Teilhabe leisten möchten.

Wahlhelfer übernehmen eine zentrale Rolle bei der Durchführung fairer und transparenter Wahlen und unterstützen damit einen der wichtigsten Grundpfeiler der Gesellschaft. Am Wahltag sorgen sie für einen ordnungsgemäßen und störungsfreien Ablauf der Wahl. Zu ihren Hauptaufgaben gehören die Überwachung des Wahlablaufs im Wahllokal sowie nach Schließung die Feststellung des Wahlergebnisses im jeweiligen (Briefwahl-)Stimmbezirk durch das gemeinsame Auszählen der abgegebenen Stimmen.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Voraussetzung ist lediglich, dass die Interessierten für die Wahl wahlberechtigt sind. Um alle Helfer optimal auf ihren Einsatz vorzubereiten, bietet die Stadt Lahnstein vorab Schulungen an, in denen alle mit den Abläufen und den rechtlichen Rahmenbedingungen vertraut gemacht werden.

Für den ehrenamtlichen Einsatz zahlt die Stadt Lahnstein ein Erfrischungsgeld in Höhe von 35,00 Euro. Darüber hinaus sind ehrenamtliche Wahlhelfer gesetzlich unfallversichert.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten alle weiteren Informationen sowie die Möglichkeit zur Online-Bewerbung unter www.lahnstein.de/wahlhelfer.