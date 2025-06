Spaziergang in die Zukunft

Lahnstein. Die Stadt Lahnstein und die Buga2029 gGmbH laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zu einem öffentlichen Besichtigungstermin der geplanten Ausstellungsflächen für die Bundesgartenschau 2029 ein. Neben der Möglichkeit, die zukünftigen BUGA-Areale in Ober- und Niederlahnstein vor Ort zu erleben, steht auch der persönliche Austausch mit den Verantwortlichen im Mittelpunkt.

Der Ortstermin findet am Dienstag, 8. Juli 2025 ab 18:00 Uhr statt. Treffpunkt ist am KD-Anleger in Oberlahnstein. Von dort aus wird zunächst das Gelände in Oberlahnstein gemeinsam besichtigt. Im Anschluss besteht die Gelegenheit, auch die geplanten Flächen in Niederlahnstein in Augenschein zu nehmen.

Als Ansprechpartner vor Ort stehen der für Lahnstein zuständige Projektmanager der Buga2029 gGmbH, Ralph Göppert, sowie Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert zur Verfügung. Beide freuen sich auf den direkten Dialog mit den Teilnehmern und geben gerne Einblicke in den aktuellen Planungsstand sowie die weiteren Schritte auf dem Weg zur BUGA 2029.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Interessierte können einfach vorbeikommen.

Bildunterzeilen

Interessierte sind herzlich zum öffentlichen Besichtigungstermin eingeladen. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)