Lahnstein. Einen ganz besonderen Ehrentag durfte Adolf „Adi“ Müller am 12. Februar feiern: Seinen 90. Geburtstag beging er bei bester Gesundheit im Kreise seiner Familie und zahlreicher Gäste. Gemeinsam mit seiner Frau, seinen drei Töchtern, seinem Schwiegersohn und seinen beiden Enkeln empfing er in seinem Zuhause Gratulanten aus Lahnstein, dem Saarland, dem Westerwald und Köln. Viele Gäste gaben sich buchstäblich die Klinke in die Hand, um dem Jubilar ihre besten Wünsche zu überbringen.

Auch die Stadt Lahnstein ließ es sich nicht nehmen, Adi Müller zu ehren. Im Namen von Oberbürgermeister Lennart Siefert und Landrat Jörg Denninghoff überbrachte der Beigeordnete Manfred Radermacher die Glück- und Segenswünsche sowie ein Präsent. Die Würdigung und die zahlreichen Gratulationen nahm der Jubilar sichtlich mit Freude an.

Bildunterzeile

Neben vielen Freunden und Familienangehörigen besuchte auch Manfred Radermacher den Jubilar Adi Müller zu seinem 90. Geburtstag. (Foto: Stadtverwaltung Lahnstein)

Das Bild darf unter Benennung der Bildquelle für die Berichterstattung frei verwendet werden.