Stadt informiert über Ganztagsschulen

Im Rahmen der Elternbefragung zum Bedarf für weitere Ganztagsschulen hat die Stadt Koblenz am 22. August eine Informationsveranstaltung für interessierte Eltern angeboten.

Die Veranstaltung wurde organisiert vom neu gegründeten Bildungsbüro Koblenz. Mit der Unterstützung durch das Förderprogramm „Bildung integriert“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds möchte die Stadt Koblenz als Schulträger verstärkt Verantwortung für den Bildungsstandort Koblenz als Oberzentrum übernehmen, um diesen orientiert an bildungspolitischen Herausforderungen zukunftsfähig und nachhaltig bedarfsgerecht weiterzuentwickeln und zu gestalten. Das Bildungsbüro übernimmt hierbei vor allem eine Vermittlungs- und Koordinierungsfunktion um Akteure und Aktivitäten im Bildungsbereich zu vernetzen und soll somit zu einer transparenten und koordinierten Bildungsarbeit in Koblenz beitragen. Die Kultur- und Schuldezernentin Dr. Margit Theis-Scholz als Leitung des Bildungsbüros, unterstrich einleitend bei der Veranstaltung, dass ein wesentliches Ziel dabei ist, das Selbstverständnis der Schulträgerschaft der Stadt Koblenz von einer reinen Sachaufwandsträgerschaft zu einer sogenannten erweiterten Schulträgerschaft zu entwickeln. Dies beinhaltet, grundlegende Themenfelder wie beispielsweise den Ganztagsschulausbau, die Umsetzung der Inklusion, Lernen in digitaler Umgebung in den Aufgabenkatalog der Mitverantwortlichkeit des Schulträgers zu verankern. Dies wird durch zusätzliche Unterstützungsangebote zur Vernetzung, Qualifizierung und Information in Form von Thementagungen, Austauschforen und Informationsveranstaltungen realisiert.

Bei der „Informationsveranstaltung Ganztagsschule“ wurden zunächst gemeinsam von der Dezernentin und dem zuständigen Referent der Schulaufsicht die derzeit bestehenden Ausgangs- sowie Rahmenbedingungen für neue Ganztagsschulen in Rheinland-Pfalz erläutert, die u.a. eine Mindestteilnahme von Schülerinnen und Schülern voraussetzt. Unter anderem wird daher derzeit die Elternbefragung durchgeführt.

Darüber hinaus berichteten Frau Friedrich (Schulleiterin der Grundschule Schenkendorf) und Herr Marenbach (Schulleiter der Goethe- Realschule plus) anschaulich und praxisbezogen vom Schulalltag an ihren Ganztagsschulen. Beide stellten die aus ihrer Sicht pädagogischen Vorteile einer Ganztagsschule überzeugend dar und machten u.a. deutlich, dass durch den Nachmittag mehr Zeit zur individuellen Förderung der Schüler/innen zur Verfügung steht, soziale Kompetenzen besser gefördert werden können, der Unterricht durch eine Rhythmisierung des Unterrichts ausgerichtet an den Bedürfnissen der Schüler/innen optimiert, die Hausaufgaben unter Aufsicht erledigt und Hilfestellungen gegeben werden können, aber auch ein abwechslungsreiches Angebot aus verschiedenen Bildungsbereichen (Kunst, Musik, Sport, etc.) in Form von Arbeitsgemeinschaften oder Projekten als Bestandteil des Ganztagsangebotes den Fächerkanon attraktiv erweitern.

Die Bedenken einiger Eltern richteten sich auf den längeren Schultag der Kinder bei Ganztagsbesuch. Auf diese und weitere Fragen wurde individuell in der Veranstaltung eingegangen. So wurde erläutert, dass Ganztagsschule keineswegs Frontalunterricht von 8 Uhr bis 16 Uhr bedeutet, sondern im Stundenplan von Ganztagsschülern sowohl sinnvolle Angebote zur Freizeitgestaltung als auch Entspannungsphasen enthalten sind. Für die Schulen wurde seitens des Landes durch Rahmenvertragsvereinbarungen mit diversen Trägereinrichtungen die Möglichkeit der Kooperation geschaffen, dies bezieht sich auch auf die Erweiterung schulischer Lernangebote durch die Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, Kinder in Ausnahmefällen vom Ganztagsunterricht zu beurlauben, u.a. bei Arzt- oder Therapiebesuch, Konfirmations- oder Kommunionunterricht. Die Anmeldung zur Ganztagsschule ist zudem immer nur für ein Schuljahr verpflichtend. So haben Eltern und Schüler jedes Schuljahr die Flexibilität, erneut zu entscheiden, ob sie das Ganztagsschulangebot in Anspruch nehmen möchten.

Da die Elternbefragung noch läuft, bittet die Stadt Koblenz die Eltern um Teilnahme an der Befragung, damit ggf. weitere Ganztagsschulen in Koblenz eingerichtet werden können. Die Befragung sowie weitergehende Informationen (auch die Präsentationen der Informationsveranstaltung) finden Sie unter www.ganztagsschule.koblenz.de.

Für weitergehende Informationen oder Fragen wenden Sie sich gerne an das Bildungsbüro:

Telefon: 0261/ 129 1246 oder 1913

E-Mail: bildungsbuero@stadt.koblenz.de

veröffentlicht am: 30.08.2017