Jetzt für Müllsammelaktion anmelden!

Bendorf. Jährlich landen Unmengen von Müll in den Weltmeeren. Millionen von Tonnen Plastik belasten die Natur. Ein Großteil des Mülls gelangt über die Flüsse in die Meere. Zum sechsten Mal beteiligt sich die Stadt Bendorf daher am RhineCleanUp und bittet unter dem Motto “viele Hände, schnelles Ende” um tatkräftige Unterstützung bei der Müllsammelaktion.

Ob Umweltorganisationen, Sportvereine, Parteien, private Organisationen, Schulen, Unternehmen oder Einzelpersonen – wer sich für ein sauberes Flussufer einsetzen und einen Beitrag zum Umweltschutz leisten möchte, ist aufgerufen, am Samstag, 14. September, dabei zu sein.

Treffpunkt ist um 10 Uhr am Rheinstadion. Wer mitmachen möchte, kann sich auf www.rhinecleanup.org/de/rhinecleanup/stadt-bendorf-2 anmelden. Eine spontane Teilnahme ist ebenfalls möglich. Infos gibt es bei Nadine DeBock, Tel. 02622/703-158, Nadine.DeBock@bendorf.de.

Die Aktion „Saubere Landschaft“ des Landkreises Mayen-Koblenz findet in Bendorf im März 2025 statt, da die Vegetation durch den vielen Regen für eine Müllsammelaktion im Herbst zu üppig ist.

Freiwillige sind am 14. September wieder aufgerufen, das Bendorfer Rheinufer von Müll und Unrat zu befreien.