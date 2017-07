Staatlich geprüfte/-r Hauswirtschafter/-in – Berufsbegleitender Vorbereitungslehrgang

Ab dem 28. August 2017 führt die Volkshochschule Koblenz erneut ihren bewährten zehnmonatigen Vorbereitungslehrgang durch, der die Teilnehmenden zur Abschlussprüfung zum/zur „Staatlich geprüften Hauswirtschafter/in“ führt. Die Einsatzgebiete von hauswirtschaftlichen Fachkräften sind vielseitig und umfassen die Bereiche Ernährung/Nahrungszubereitung, Service, Textilwesen, Betreuung/Gestaltung oder auch Reinigung.

Es werden Interessentinnen und Interessenten angesprochen, die einen qualifizierten Berufsabschluss im hauswirtschaftlichen Bereich anstreben.

Teilnahmevoraussetzung ist eine mindestens 4½-jährige selbständige Haushaltsführung in einem Mehrpersonenhaushalt oder eine Beschäftigung in einem artverwandten Beruf. So können auch Personen, die bereits als sogenannte „ungelernte Kräfte“ in der Hauswirtschaft tätig sind, einen qualifizierten Berufsabschluss erwerben und ihre beruflichen Perspektiven erweitern.

Weitere Informationen, Beratung und Anmeldung bei der vhs Koblenz, Hoevelstraße 6, 56073 Koblenz, Tel.: 0261 129-3705 (Frau Volarik-Witt) und 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740 sowie unter www.vhs-koblenz.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 18.07.2017