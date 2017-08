Sprachen lernen an der vhs Koblenz

Sprachkenntnisse sind der direkte Weg zum besseren Verständnis der Menschen und der Kulturen! Im Herbstsemester können Teilnehmende in mehr als 250 Kursen 27 unterschiedliche Sprachen an der vhs Koblenz lernen. Das Kursangebot richtet sich an Teilnehmende mit und ohne Vorkenntnisse. Es gibt in den Sprachen unterschiedliche Niveaustufen (A 1-C 1) für Anfänger bis weit Fortgeschrittene. In den Sprachen Englisch und Deutsch werden zudem Kompaktkurse angeboten, die auf die speziellen Bedürfnisse im Berufsleben eingehen sowie auf die international anerkannten Cambridge Prüfungen und telc Prüfungen vorbereiten. Die Prüfungen können auch an der vhs Koblenz abgelegt werden. Wer Sprachkenntnisse für den Urlaub in Frankreich, Italien oder Spanien erwerben bzw. auffrischen möchte, ist ebenfalls richtig bei der vhs. In Kursen am Vormittag oder am Abend werden die notwendigen Kenntnisse vermittelt. Folgende Sprachen erweitern ab dem Herbstsemester das bisherige Angebot: Bulgarisch, Dänisch, Indonesisch, Neuhebräisch-Iwrit, Norwegisch, Rumänisch. Das neue Semester beginnt am 04.09.2017. Weitere Informationen unter: www.vhs-koblenz.de oder telefonisch unter: 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740 Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 03.08.2017