„Sport entdecken, Sport erleben!“ unter diesem Motto ermöglicht es der Koblenzer Sport-Erlebnistag Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen aus Koblenz und Umgebung verschiedene Sportvereine kennen zu lernen und sich von ihren vielfältigen Sportangeboten begeistern zu lassen.

Am Sonntag, 21. September präsentieren daher das ADD/Schulsportreferat, die Sportjugend Rheinland, die EPG-Arena/Sporthalle Oberwerth GmbH und die Stadt Koblenz bereits zum 16. Mal gemeinsam den beliebten und erfolgreichen „Sport-Erlebnistag“ in der EPG-Arena.

In der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr werden sich die unterschiedlichsten Vereine mit ihren Ständen in der EPG-Arena präsentieren. Mitmachen und ausprobieren ist ausdrücklich erwünscht. Im Angebot in diesem Jahr sind unter anderem Segelfliegen, Capoeira, Fechten, Rollstuhlsport, Wassersport, Karate, Hockey, Tanz, Fußball, Rugby, Tischtennis, E-Trial, Judo, Kickboxen und Boxen für Menschen mit Behinderung.

Auf einer Aktionsfläche wird den Besuchern auch in diesem Jahr wieder ein attraktives Rahmenprogramm geboten. Verschiedene Sportvereine nutzen die Gelegenheit und werden sich dort mit kurzen Sportdarbietungen vorstellen und für verschiedene Sportarten werben.

Lassen Sie sich von den Sportangeboten der Vereine begeistern. Finden Sie die für Sie passende Sportart. Unterstützen Sie die Vereine durch Ihre Mitgliedschaft.