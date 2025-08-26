evm nimmt an Aktionstag der „Sendung mit der Maus“ am 3. Oktober teil

KOBLENZ. „Türen auf mit der Maus“ heißt es auch in diesem Jahr wieder am 3. Oktober. Bereits zum zweiten Mal mit dabei ist das Wasserwerk Oberwerth in Koblenz. Die Energieversorgung Mittelrhein (evm), die im Auftrag der Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein (VWM) die Betriebsführung des Wasserwerks übernimmt, bietet zwischen 10 und 16 Uhr Führungen für kleine und große Maus-Fans an. Interessierte erhalten Einblicke hinter die Kulissen des Wasserwerks und erfahren, woher das Trinkwasser für Koblenz, Lahnstein und die Verbandsgemeinde Vallendar kommt. Gesäumt wird das Event, das dieses Jahr unter dem Motto „SpielZeit“ steht, von einem spannenden Wasserquiz für die kleinen Maus-Fans.

„Nachdem unsere erste Teilnahme letztes Jahr ein solcher Erfolg war, freuen wir uns sehr darüber, auch in diesem Jahr wieder Groß und Klein für die Welt der Wasserversorgung begeistern zu können“, erklärt evm-Sprecher Marcelo Peerenboom. Interessierte können sich auf der Seite des WDR zum Maus-Türöffner-Tag unter www.wdrmaus.de anmelden und zwischen den angegebenen Uhrzeiten wählen. „Nachdem der Ansturm im letzten Jahr so hoch war, haben wir nun zwei zusätzliche Führungen eingeplant. Dennoch lohnt es sich, schnell zu sein und sich schon frühzeitig seinen Platz zu sichern“, so der Pressesprecher weiter.

Bildunterschrift: Bereits zum zweiten Mal nimmt die evm am Aktionstag der „Sendung mit der Maus“ am 3. Oktober teil. Foto: Niklas Oster/evm