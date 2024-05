Die Zufahrt zum Spielplatz am Schartwiesenweg in Neuendorf wird derzeit erneuert. Die Stadtgärtner benötigen sie für Pflegearbeiten. Am Werk ist dort auf dem Areal am Rhein neben der Grillwiese die Ausbildungskolonne des Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen. Sie besteht aus angehenden Gärtnern der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau. Derzeit bauen die Auszubildenden die Zufahrt mit Rasengittersteinen und Schotterrasen aus, um Schäden auf der Wiese bei feuchter Witterung zu verringern.

Im Anschluss der Arbeiten muss der Bereich erst einmal abgesperrt werden, damit der Rasen wachsen kann. Besucherinnen und Besuchern steht natürlich weiterhin der etwas schmalere Zugang in Richtung Grillwiese zur Verfügung.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Die Zufahrt zum Spielplatz am Rhein in Neuendorf wird durch die Ausbildungskolonne der Stadtgärtner ausgebaut.