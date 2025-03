Ab 10. März erwartet Neuwieder Kids jeden Montag Spielspaß

Eine prallgefüllte Kiste mit Springseilen, Bällen aller Art, Federballschlägern und vielem mehr: die Spielekiste des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Neuwied (KiJub) geht wieder auf Tour. In der Turnhalle in Rodenbach ist sie ab dem 10. März in der Schulzeit jeden Montag von 16:30 bis 18 Uhr. Kleine Spiel- und Bewegungsfans im Alter von sieben bis zehn Jahren können dann tolle Spielsachen kostenfrei ausprobieren.

Die Spielekiste ist ein Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit des KiJub und bietet Kindern eine ideale Gelegenheit gemeinsam zu spielen und neue Freundschaften zu schließen. Neben dem freien Spielen bereiten zwei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendförderung auch verschiedene Spielangebote vor – da ist für jeden etwas dabei. Der Spieletreff ist ein offenes und kostenfreies Freizeitangebot für Kinder im Grundschulalter. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Mitarbeitenden übernehmen keine Aufsichtspflicht, diese verbleibt bei den Eltern.

Schnuppern können spielbegeisterte Kinder mit oder ohne Eltern am Montag, 10. März, um 16:30 Uhr in der Turnhalle Rodenbach. Informationen zur Spielekiste gibt es im Kinder- und Jugendbüro bei Eva Falkenburg telefonisch unter 02631/802176 oder per Mail an efalkenb@neuwied.de.