Sperrung und Umleitung Fußgängerweg- Eisenbahnbrücke Güls

Der Fußgängerweg entlang der Eisenbahnbrücke Güls wird ab Samstag, 20.05.2017 wegen der anstehenden Erneuerung voll gesperrt. Eine Umleitung für Fußgänger ist eingerichtet und wird über den bereits erstellten Ersatzgehweg am Gerüst der Unterstromseite ermöglicht. Aufgänge befinden sich am Ufer der Gülser- sowie auf der Moselweißer Seite über Treppentürme. Für Radfahrer wird es während der Bauarbeiten an den Treppentürmen eine Schiebehilfe geben.

Die Sperrung wird voraussichtlich bis Anfang Dezember andauern. Das Tiefbauamt bittet alle Verkehrsteilnehmer für die Zeit der Bauarbeiten um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 17.05.2017