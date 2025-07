HSV Neuwied gewinnt Fußball-Stadtmeisterschaft

Der Deichstadtpokal ist aus dem sportlichen Jahreskalender der Stadt nicht wegzudenken – auch in diesem Jahr versammelten sich bei der 53. Ausgabe zwölf Neuwieder Fußballmannschaften auf dem Platz, die um den begehrten Pokal kickten. Am Ende setzte sich der Heimatsportverein Neuwied (HSV Neuwied) im Finalspiel gegen die Zweitvertretung des FV Engers 07 durch.

Gemeinsam mit den Vereinen – in diesem Jahr übernahm die Federführung die SG Neuwied – organisiert das städtische Amt für Schule und Sport das Event. Das Wetter, das in der Turnierwoche zwischen hochsommerlichen Temperaturen und Regenwetter schwankte, stand dem Erfolg des traditionsreichen Wettbewerbs dabei nicht im Weg. So brachte der Deichstadtpokal wieder die Vereine der Stadt zusammen – mit spannenden und vor allem fairen Begegnungen. Bei den teilnehmenden Mannschaften kam auch der neue Spielmodus gut an – eine Kombination aus Gruppenphase und einem Final-Four-Turnier. Hier konnte letztendlich der HSV Neuwied mit einem 3:0-Sieg den Pokal mit nach Hause nehmen.

„Ein großes Dankeschön an die SG Neuwied für die Ausrichtung in diesem Jahr. Das Turnier war hervorragend organisiert, die Atmosphäre großartig. Ein herzliches Dankeschön auch an die Sparkasse Neuwied und Bitburger Brauereigruppe für das bewährte und tolle Sponsoring“, sagte Neuwieds Bürgermeister und Sportdezernent Peter Jung.

Zum Bild: (von rechts) Bürgermeister Peter Jung und Sabrina Kagelmann vom städtischen Amt für Schule und Sport gratulieren: über den 1. Platz und die Trophäe beim diesjährigen Deichstadtpokal freute sich der HSV Neuwied sichtlich.

(Foto: Jenny Jung)