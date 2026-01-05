Die Stadtbibliothek lädt alle jungen Bücherfreunde zu einer spannenden Lesung mit dem bekannten Kinderbuchautor Rüdiger Bertram ein. Am Dienstag, 13. Januar, liest der Autor aus seiner beliebten Reihe „Bookmän“ für Kinder ab sieben Jahren.

In der Buchreihe „Bookmän“ geht es um den außergewöhnlichen Jungen Finn, der nach einem unvorhergesehenen Vorfall in ein Abenteuer hineingezogen wird, das sein Leben völlig auf den Kopf stellt. Plötzlich ist Finn der „Bookmän“, ein Held, der nicht nur Bücher liebt, sondern selbst in die Geschichten der Bücher eintauchen kann. Gemeinsam mit seinen Freunden und der magischen Kraft der Bücher kämpft Finn gegen wilde Kreaturen und trifft auf skurrile Charaktere aus den unterschiedlichsten Welten.