Stadtbibliothek macht mit Adventskalender Lust aufs Lesen

Kinder lieben spannende, witzige und abenteuerliche Geschichten. Um ihre Leidenschaft fürs Lesen zu fördern, hat sich die Neuwieder Stadtbibliothek mit der Sonnenlandschule zusammengetan und für die Kinder der 1. und 3. Klassenstufe einen Vorlese-Adventskalender bereitgestellt. An jedem Schultag im Advent lesen die Lehrerinnen und Lehrer den Kindern ein Kapitel aus dem Buch „Der Gnadenhof“ vor. Das hat Autorin Bettina Obrecht exklusiv für die Lesespaß-Aktion der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz geschrieben.

Es handelt von Alanna und ihren Eltern. Die haben einen Gnadenhof eröffnet und sind dafür mit ihrer Tochter umgezogen. Doch der Hof kommt nicht überall in der Nachbarschaft gut an. Daher beschließen sie, alle Nachbarn zu einer großen Weihnachtsfeier auf den Gnadenhof einzuladen, damit diese sich den Hof anschauen und ihre Vorbehalte ablegen können.

Jedes Türchen des Adventskalenders enthält neben einem Umschlag mit dem jeweils nächsten Kapitel der Geschichte auch Rätsel in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Wer alle Rätsel lösen kann, erhält einen Lösungssatz und hat die Möglichkeit an einer Verlosung teilzunehmen. Der Adventskalender wurde von der Arbeitsgruppe „Lesespaß und Medienbildung aus der Bücherei“ des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz entwickelt. Informationen zu dieser und weiteren Leseförderaktionen gibt es online unter www.lbz.rlp.de.