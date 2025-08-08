Das Alte Brauhaus Koblenz lädt am Samstag, 6. September 2025, ab 9:00 Uhr zu einer besonderen Ausgabe der Talkshow „Der NEXT(e) bitte“ ein. Anlass ist die bevorstehende Oberbürgermeisterwahl am 21. September 2025.

Auf der Bühne treffen alle drei OB-Kandidaten aufeinander:

David Langner (SPD) – amtierender Oberbürgermeister

– amtierender Oberbürgermeister Ernst Knopp (CDU)

Markus Meixner (AfD)

Die Veranstaltung bietet Koblenzer Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit, die Kandidaten in einer lebendigen, sachlichen und fairen Diskussion zu erleben. Ziel ist es, einen konstruktiven Austausch zu ermöglichen, bei dem demokratische Werte und respektvoller Umgang im Mittelpunkt stehen.

„Gerade im Wahlkampf ist es wichtig, dass die Menschen die Möglichkeit haben, sich ein eigenes Bild zu machen – frei von Schlagworten und Zuspitzungen. Unsere Talkshow möchte Raum für Inhalte schaffen“, so die Veranstalter.

Frühstück-Show

Im Vorhinein der Talkshow bekommen die Brauhaus-Gäste ein umfangreiches Frühstück serviert. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

📅 Datum: Samstag, 6. September 2025

🕙 Uhrzeit: ab 10:00 Uhr Beginn der Show, ab 9 Uhr Frühstück

📍 Ort: Altes Brauhaus Koblenz, Braugasse 4, 56068 Koblenz

Ticketbuchung (14,95 Euro):

📧 E-Mail: info@altesbrauhaus-koblenz.de

📞 Telefon: 0261 / 1330377

🌐 Online: Der NEXT(e) bitte Talkshow mit Frühstück im Alten Brauhaus Koblenz – Sonderausgabe zur OB-Wahl – Altes Brauhaus Koblenz & Mülheim-Kärlich Onlineshop

Hinweis: Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.