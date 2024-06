Rekordteilnehmerfeld beim 28. Internationalen Fußballturnier – 20 Teams setzten Zeichen der Vielfalt und Toleranz

Ausgelassener Jubel, Gesänge und Tanzeinlagen auf dem Rasenplatz in Neuendorf: Anadolu Koblenz gewann den begehrten Titel beim diesjährigen Vito-Contento-Cup, der bereits 28. Auflage des internationalen Fußballturniers für Freizeit- und Hobbymannschaften. Ideen- und Namensgeber ist Vito Contento, ehemaliger Caritas-Mitarbeiter und Urgestein des Beirates für Migration und Integration der Stadt Koblenz.

„Gewinner waren nicht nur die Titelträger, sondern alle 400 Aktiven und Zuschauer, die einen wunderbaren Tag erlebten“, strahlte Milan Kocian vom Landessportbund Rheinland-Pfalz. „Das Turnier ist ein eindrucksvoller Beleg für die große Integrationskraft des Sports.“ Organisiert wurde der Cup vom gastgebenden TuS Neuendorf 82, dem Landessportbund Rheinland-Pfalz, der Fachstelle Jugend Koblenz (Bistum Trier) und dem Caritasverband Koblenz.

Koblenz verbindet – Sport verbindet

Das Rekordteilnehmerfeld und die Atmosphäre sprachen für sich. Das starke Gemeinschaftsgefühl spielte eine größere Rolle als die sportlichen Leistungen oder Platzierungen. Alle Akteure schrieben gemeinsam die Erfolgsgeschichte der Veranstaltung weiter fort. Begeistert war neben Kulturdezernent Ingo Schneider auch Stadtrat Detlev Pilger, der das Turnier offiziell eröffnete: „Koblenz verbindet und ist eine bunte, offene und vielfältige Stadt. Das Turnier ist ein wunderbares Beispiel für jahrzehntelanges Miteinander von Menschen unterschiedlicher Kulturen und Herkunft.“ Neben den fußballerischen Leckerbissen auf dem Rasen lockten am Spielfeldrand kulinarische Genüsse und ein Spaßprogramm für die ganze Familie.

Mit von der Partie war das Caritas-Projekt „Generation Europe“. Junge Koblenzerinnen aus Familien mit Migrationsgeschichte suchten aktiv den Dialog mit Aktiven und Zuschauern, um über ein Europa in Frieden und Vielfalt zu sprechen.

„Jahr für Jahr erleben wir eine große Vielfalt an Nationen und Kulturen. Die Begeisterung bei den Aktiven, gepaart mit der Unterstützung unserer langjährigen Partner, ist eine große Motivation, dieses Turnier auf die Beine zu stellen“, dankte Mark Borger stellvertretend für das gesamte Organisationsteam. Besonders hervorzuheben war die Fairness der teilnehmenden Mannschaften. Vielfalt, Toleranz und Respekt waren wichtiger als ein Sieg oder eine Niederlage. So wurde der Vito-Contento-Cup passend zur laufenden EM zum Sommermärchen in Neuendorf.

Fotos: Mark Borger

Foto 1

Sommermärchen in Neuendorf: Rekordteilnehmerfeld beim Vito-Contento-Cup 2024.