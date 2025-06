Mehr Grün für die Stadt: Sommerbepflanzung mit Herz, Duft und Summen

Blühende Vielfalt, die bleibt

Lahnstein. In diesem Sommer blüht Lahnstein auf – und das gleich an mehreren Orten! Mit liebevoll geplanten Pflanzprojekten bringt die Stadt nicht nur Farbe und Leben in den öffentlichen Raum, sondern setzt auch ein deutliches Zeichen für mehr Nachhaltigkeit, Artenvielfalt und Umweltschutz.

An verschiedenen Stellen im Stadtgebiet, darunter am Salhofplatz, wachsen derzeit ganz besondere Pflanzen in den Pyramiden: Essbare Kräuter und Stauden wie Erdbeeren, Thymian, Ysop, Lavendel und Süßkartoffel bilden zusammen ein farbenfrohes Blütenmeer in Blau-, Rosa- und Violetttönen. Diese Kombination ist nicht nur ein echter Hingucker, sondern auch eine wertvolle Nahrungsquelle für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Nachhaltigkeit: Zum Herbst hin werden die Pflanzen vorsichtig aus der Pyramide herausgenommen und in städtische Beete verpflanzt – so bleibt ihre positive Wirkung langfristig erhalten und bereichert Lahnstein dauerhaft.

Auch das Rathaus zeigt sich in diesem Jahr von seiner grünen Seite. Insgesamt zwölf große und acht kleinere Blumenkästen wurden mit einer ausgewählten Mischung aus essbaren Kräutern wie Zitronenthymian und Walderdbeeren sowie bienenfreundlichen Stauden wie Steppensalbei, Eisenkraut und Lavendel bepflanzt. Diese robusten und duftenden Pflanzen bringen nicht nur Farbe und Struktur auf die Fensterbänke, sondern unterstützen auch aktiv die heimische Insektenwelt.

Besonders wertvoll für die Biodiversität sind die Pflanzungen an der Stadthalle und entlang des Wehrgangs. Hier wurde bewusst auf bienenfreundliche Pflanzen wie Salbei, Phlox, Eisenkraut und Zitronenthymian gesetzt. Ergänzt werden sie durch strukturgebende Gewächse wie Süßkartoffel und Blauschwingel. Die insgesamt 38 Blumenkästen dienen als perfektes Futterangebot für die dort angesiedelten Bienenstöcke, die fleißig leckeren Baare- und Heinze-Honig produzieren.

Die Umsetzung der Pflanzaktionen dauerte insgesamt gut eine Woche – von der Lieferung der Pflanzen über das Einfüllen neuer Erde, das Bepflanzen der Pyramiden und Kästen bis hin zur Verteilung im gesamten Stadtgebiet durch das engagierte Team des städtischen Baubetriebshofs.

Allen drei Projekten ist eines gemein: die nachhaltige Nutzung der Pflanzen. Nach ihrer Zeit in Kästen oder Pyramiden werden sie nicht entsorgt, sondern finden ein neues Zuhause in städtischen Beeten und Grünflächen. „Mit der neuen Bepflanzung leisten wir einen aktiven und einen langfristigen Beitrag zu mehr Artenvielfalt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit in unserer Stadt – zum Wohl von Mensch, Tier und Natur“, zeigt sich auch Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert vom neuen Pflanzkonzept überzeugt.

Bildunterzeile:

Bild 1: Die bepflanzten Blumenpyramiden

Bild 2: Sichere Befestigung der Halbschalen

Bild 3: Eine insektenfreundliche Bepflanzung stand auch hier am Wehrgang im Fokus. (Fotos: Christina Brock / Stadtverwaltung Lahnstein)