Der Softwareanbieter des Wohngeldverfahrens hat zum Jahresbeginn darüber informiert, dass ein technischer Fehler innerhalb der Datenbank vorliegt.

Die Datenbank steht daher bis voraussichtlich zum 06.01.2026 nicht zur Verfügung.

Leider führt dies dazu, dass die Mitarbeitenden der Wohngeldstelle aktuell Wohngeldanträge nicht bearbeiten können. Einzelfallbezogene Anfragen der Bürgerinnen und Bürger können ebenfalls nicht beantwortet werden.

Wir bitten daher von Anfragen an die Wohngeldstelle abzusehen.

Ab dem 07.01.2026 sollte eine Bearbeitung wieder uneingeschränkt möglich sein. Die Unannehmlichkeiten bitten wir zu entschuldigen.