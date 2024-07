Am Samstag, 13. Juli, findet von 13 – 19 Uhr der Koblenzer Skateboard-Contest im Bugapark vor dem Kurfürstlichen Schloss statt. Er wird von Skaterinnen und Skatern in Kooperation mit der Mobilen Jugendarbeit des Jugendamtes der Stadt Koblenz bereits seit 2011 einmal jährlich veranstaltet. Interessierte Zuschauer sind bei diesem Event herzlich willkommen. Ab 20 Uhr findet in der Jugendbegegnungsstätte im Haus Metternich die After-Party statt.