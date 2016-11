SILBERMOND kündigen weitere Konzerte an!

SILBERMOND kündigen weitere Konzerte für die Fortsetzung der LEICHTES GEPÄCK TOUR in 2017 an!

Silbermond – Open Air 2017

Leichtes Gepäck Tour

09.09.2017

Deutsches Eck Koblenz

Im Anschluss an die Veröffentlichung ihres Erfolgsalbums „Leichtes Gepäck“ im Dezember 2015 begeisterten SILBERMOND 2016 Fans wie Presse gleichermaßen mit den gefeierten Live-Konzerten der LEICHTES GEPÄCK TOUR 2016. Da zeigte sich erneut: Die Live-Bühne ist der Ort, wo SILBERMOND ganz sie selbst sind, der Ort, an dem die Band ihre ganz spezielle Magie entfaltet. So löste denn die Ankündigung der Fortsetzung der LEICHTES GEPÄCK TOUR in 2017 allerorten begeisterte Resonanzen aus. Mit der Ankündigung von weiteren Live-Terminen legen SILBERMOND jetzt noch mal einen drauf: Aber nicht nur was Konzerte betrifft hat die Band, deren Mitglieder nach eigenem Bekunden derzeit eine der schönsten Phasen ihrer Karriere durchleben, für 2017 jede Menge aufregende Pläne: Unter anderem wird Sängerin Stefanie Kloß SILBERMOND als Teilnehmerin bei der nächsten Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ vertreten. „Ich freue mich sehr darauf, in Südafrika gemeinsam mit meinen wunderbaren Kollegen Gelegenheit zu haben, mich musikalisch von den Songs anderer inspirieren zu lassen“, so Stefanie.

Nach mehr als 5 Millionen verkauften Tonträgern, hunderten von ausverkauften Konzerten und dutzenden von Gold- und Platinauszeichnungen, nach 10 Jahren unter Strom im Musikgeschäft, nach Hymnen wie „Symphonie“, „Das Beste“, „Irgendwas Bleibt“, nach 10 Jahren auf Tour und im Studio war es für Silbermond an der Zeit, kurz innezuhalten und zurückzuschauen, zurück zu sich selbst zu finden und herauszubekommen, was wirklich zählt.

Es wurde geschrieben und gedacht, hinterfragt und vertraut, verworfen und nochmal neu geschrieben.

Das 5. Studioalbum dieser vier jungen Musiker zur gleichnamigen Tour ist fertiggestellt. Entstanden ist ein Werk voller Energie und Emotionalität. Dem Mut, ausgetretene Pfade zu verlassen und sich aufs Glatteis zu wagen, widmen sich Silbermond gleich im ersten Song „Intro (Die Mutigen)“. Und so führt uns die Band mit jedem der 12 Lieder an Orte und Themen, die berühren und bewegen. Sie kennen die Dinge, die auf der Seele liegen und schwerer werden, sie teilen mit uns das Gefühl, dass die Zeit zu oft zu zerrinnen scheint … Silbermond schauen auf diesem Album tiefer denn je auf das, was zählt und entscheiden sich für … „Leichtes Gepäck“:

„Wir sind glücklich mit diesem Album. Vielleicht mit dem wichtigsten bisher. Wir finden uns wieder im Sound, der auf dieser Platte mit Alex und Moritz* entstanden ist, und fühlen uns gewappnet und stark. Wir sind uns nah mit dem, was wir sagen auf diesem Album und fühlen uns frei und leicht. Nie haben wir uns so auf die Worte gestürzt, nie war das gemeinsame Einspielen der Songs intensiver und nie war es am Ende dieser kreativen Achterbahn so ein gutes, kraftvolles und gleichzeitig ruhiges Gefühl, damit nun zu euch auf die Reise zu gehen. Dieses Mal … mit leichtem Gepäck.“

Geht mit Ihnen gemeinsam auf Reisen und genießt diese atemberaubende Fahrt durch Ihre Welt. Passender dafür könnte die Kulisse nicht sein zwischen Rhein und Mosel unter dem Kaiser Denkmal den Texten von Silbermond zu lauschen.

Also, sichert euch schon jetzt eure „Fahrkarte“ bei allen bekannten CTS-/ Eventim Vorverkaufsstellen, unter 0228 – 502010, unter www.neuwied-musik.de oder bei ticket regional unter 0261 – 19433.

Weitere Infos auch unter facebook.com/neuwiedmusik

Quelle: Neuwied Musik

Foto: Harald Hoffmann

veröffentlicht am: 29.11.2016