Die Stadt Boppard freut sich, auch in diesem Jahr die traditionellen Seniorenausflüge durchzuführen. Bürgermeister Jörg Haseneier lädt gemeinsam mit den jeweiligen Ortsvorstehern alle Seniorinnen und Senioren ab dem 65. Lebensjahr sowie deren Ehe- oder Lebenspartner herzlich ein, an den Seniorenausflügen 2024 teilzunehmen.

Die Seniorenausflüge finden an folgenden Tagen statt:

Dienstag, 09.07.2024 (Boppard-Süd)

Ortsbezirke Bad Salzig, Hirzenach, Holzfeld, Rheinbay, Weiler

Mittwoch, 10.07.2024 (Boppard-Niederkirchspiel)

Ortsbezirke Buchholz, Herschwiesen, Oppenhausen, Udenhausen

Donnerstag, 11.07.2024 (Boppard)

Ortsbezirk Boppard

Das Programm startet mit einer etwa dreistündigen Schifffahrt. Die Abfahrt des Schiffes nach Koblenz erfolgt am Dienstag, 09.07.2024, um 15 Uhr ab Bad Salzig am Steiger in Höhe der Ampel. In Boppard startet das Schiff am Mittwoch und Donnerstag, 10. und 11.07.2024, jeweils um 15 Uhr am Steiger Nr. 8.

An allen Tagen wird das Schiff gegen 18.00 Uhr wieder in Boppard anlegen. Anschließend findet ein Abendimbiss mit gemütlichem Beisammensein in der Stadthalle Boppard statt. Für Bewirtung und musikalische Unterhaltung ist gesorgt.

Die Rückfahrt in die jeweiligen Ortsbezirke erfolgt um 20.00 Uhr am 09., 10. und 11.07.2024. Für die Seniorinnen und Senioren aus Bad Salzig legt das Schiff am 09.07.2024 um 20.00 Uhr nach Bad Salzig ab.

Eine persönliche schriftliche Einladung erfolgt nicht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bitte notieren Sie sich bereits jetzt die entsprechenden Veranstaltungstermine.

Der Transfer von den Ortsbezirken zu den Schiffen erfolgt mit Bussen. Die Abfahrtszeiten lauten wie folgt:

Dienstag, 09. Juli 2024

Bus 1

14:15 Uhr – Fleckertshöhe

14:25 Uhr – Weiler

14:40 Uhr – Hirzenach

Bus 2

14:20 Uhr – Holzfeld

14:30 Uhr – Rheinbay

Mittwoch, 10 Juli 2024

Bus 1

14:20 Uhr – Herschwiesen und Oppenhausen

Bus 2

14:20 Uhr – Oppenhausen, Hübingen, Windhausen, Buchholz

Bus 3

14:20 Uhr – Buchholz (mehrere Haltestellen)

Bus 4

14:20 Uhr – Udenhausen, Ohlenfeld, Buchholz Casinostraße

Donnerstag, 11. Juli 2024

14:30 Uhr – Buchenau (alle Haltestellen)

14:45 Uhr – Mühltal und Remigiusplatz

Bei Fragen steht Ihnen Frau Nicole Tong von der Stadtverwaltung Boppard unter Tel. 06742 103-79 oder per E-Mail an nicole.tong@boppard.de gerne zur Verfügung.

Bildunterzeile: Die Seniorenausflüge 2024 der Stadt Boppard finden statt von Dienstag bis Donnerstag, 9. bis 11. Juli 2024. Auf dem Programm stehen eine Schifffahrt und ein anschließendes gemütliches Beisammensein. Foto: Stadt Boppard/Denise Bergfeld