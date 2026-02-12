Ausgebuchter Digitalkurs für Menschen ab 60 Jahren – ehrenamtlicher Digital-Botschafter informierte in Caritas-Beratungsstelle Ehrenbreitstein

Großes Interesse, motivierte Teilnehmende und viele Erfolgserlebnisse: Zwölf Senioren zwischen 60 und 86 Jahren trafen sich an acht Terminen in der Caritas-Beratungsstelle in Ehrenbreitstein. Der Digitalkurs für Menschen ab 60 Jahren im Rahmen des Projektes „Stärkung der Teilhabe für lebenserfahrene Menschen“ stieß erneut auf großartige Resonanz und war frühzeitig ausgebucht.

Mehr Sicherheit im digitalen Alltag

Im Mittelpunkt des Kurses standen grundlegende Funktionen von Smartphone und Tablet sowie Themen wie Messenger-Dienste, Videotelefonie, sicheres Surfen im Internet und Online-Einkäufe. „Tablet und Smartphone sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken“, berichtet Digital-Botschafter Ingo Neumann. „Mein Ziel ist es, durch praktische Tipps und verständliche Vermittlung der Inhalte Sicherheit zu geben, um Hemmschwellen oder Ängste abzubauen.“ Die Senioren zeigten sich sehr motiviert und offen für neue Lernerfahrungen. Auch der Austausch untereinander war enorm wichtig. Zahlreiche Fragen wurden gestellt und über eigene Erfahrungen berichtet. Schritt für Schritt, Woche für Woche, gewannen die Teilnehmenden mehr Sicherheit im Umgang mit digitalen Anwendungen.

Ehrenamt mit Herz und Fachkompetenz

Ingo Neumann ist einer von 640 Digital-Botschaftern in Rheinland-Pfalz. Seit 2022 engagiert er sich ehrenamtlich bei der Caritas und unterstützt insbesondere Menschen älteren Semesters, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden. Seine Fachkompetenz und sein Erfahrungsschatz sind so groß wie die Kapazität eines riesigen Rechenzentrums: Der pensionierte Berufssoldat arbeitete viele Jahre im Verteidigungsministerium. Das Ehrenamt ist für Ingo Neumann weit mehr als reine Wissensvermittlung. „Ich möchte in meinem Ruhestand etwas Sinnvolles tun“, berichtet der 70-Jährige. „Man bekommt sehr viel zurück. Die Kurse sind für mich eine sehr erfüllende Zeit.“

Neben der Caritas ist der Experte an zwei weiteren Tagen in der Woche unterwegs, bietet auch offene Sprechstunden an. „Jeder Kurs, jede Gruppe ist anders. Es macht einfach Spaß und mein Kopf bleibt wach“, schmunzelt Ingo Neumann. Er lobt die Rahmenbedingungen in Rheinland-Pfalz, dem einzigen Bundesland mit ehrenamtlichen Digital-Botschaftern.

Digitale Teilhabe für Senioren

Caritas-Mitarbeiterin Lara Kiefer organisiert vielfältige Angebote für Senioren und freute sich über die durchweg positive Bilanz. „Wir sind Herrn Neumann sehr dankbar für das großartige ehrenamtliche Engagement“, sagt Sozialpädagogin Lara Kiefer. „Solche Angebote leisten einen wichtigen Beitrag, damit Menschen im fortgeschrittenen Alter am digitalen Leben teilhaben und moderne Technik selbstbewusst nutzen können.“ Die Erfolgsgeschichte wird weitergeschrieben. Der nächste Digital-Kurs bei der Caritas startet am 23. März.

Weitere Infos und Anmeldung:

Stärkung der Teilhabe für lebenserfahrene Menschen,

Lara Kiefer,

Tel. 0261 579378-21,

E-Mail: teilhabe@caritas-koblenz.de

Foto 1 (Marco Wagner)

Ingo Neumann engagiert sich ehrenamtlich als Digital-Botschafter.