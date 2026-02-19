Ob am Telefon, an der Haustür oder im Internet: Betrüger entwickeln ihre Methoden ständig weiter und setzen gezielt auf Überraschung und Zeitdruck. Gerade ältere Menschen geraten dabei immer wieder ins Visier der Täter. Neben dem finanziellen Schaden leidet häufig auch das persönliche Sicherheitsgefühl. Gut ist: Das Gespür für diese Betrugsmaschen kann gezielt geschult werden, um sich wirksam zu schützen. Der von der Polizei ausgebildete Senioren-Sicherheitsberater der Stadt Neuwied steht daher an jedem ersten Freitag im Monat für Fragen rund um Sicherheitsthemen zur Verfügung. Am Freitag, 6. März, berät er von 10 bis 12 Uhr im Stadtteiltreff, Rheintalweg 14, in der südöstlichen Innenstadt.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem Betrugsformen wie Schockanruf oder Enkeltrick. Der Sicherheitsberater erläutert, wie Täter vorgehen, welche Warnsignale ernst zu nehmen sind und wie sich Betroffene im Ernstfall verhalten sollten. Auch Themen wie Haustürgeschäfte, unseriöse Gewinnmitteilungen oder problematische Vertragsabschlüsse werden angesprochen.

Die Beratung ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Informationen finden Interessierte online unter www.neuwied.de/sfs.

Aktuell werden weiterhin Neuwieder Senioren-Sicherheitsberater gesucht, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Interessierte wenden sich unter dem Stichwort „Sicherheitsberater für Senioren“ an Ordnungsamtsleiterin Carla Weßendarp, Tel. 02631/802 335, oder per E-Mail an ordnungsamt@neuwied.de.