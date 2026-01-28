An der Haustür, am Telefon oder im Internet: Wer im entscheidenden Moment unachtsam handelt, verliert im Zweifel viel Geld. Auch das Vertrauen in die Mitmenschen kann bei einem solchen Betrugsfall erheblich getrübt und das persönliche Sicherheitsempfinden maßgeblich geschwächt werden. Gut ist: Es ist möglich, sich vor solchen Betrugsmaschen zu schützen. Der Senioren-Sicherheitsberater der Stadt Neuwied ist von der Polizei ausgebildet und informiert ratsuchende Seniorinnen und Senioren. An jedem ersten Freitag im Monat von 10 bis 12 Uhr berät er kompetent zu unterschiedlichen Betrugsfällen und anderen sicherheitsrelevanten Themen.

Die Beratung bietet praxisnahe Tipps, wie sich betrügerische Anrufe und andere Maschen rechtzeitig erkennen lassen. Wie gehen Täter vor? Mit welchen Tricks bauen sie Vertrauen auf und welche Warnsignale sind besonders ernst zu nehmen? Neben den bekannten Methoden wie Schockanruf und Enkeltrick geht es auch um Haustürgeschäfte, unseriöse Gewinnmitteilungen oder zweifelhafte Verträge, die im Alltag für Ärger sorgen können. Besprochen werden auch konkrete Verhaltensstrategien: Wie reagieren Betroffene im Ernstfall richtig? Welche Stellen bieten Hilfe?

Für die nächste kostenlose Beratung öffnet der Stadtteiltreff, Rheintalweg 14, Neuwied seine Türen am Freitag, 6. Februar. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Informationen finden Interessierte auch online unter www.neuwied.de/sfs.

Aktuell werden wieder Neuwieder Senioren-Sicherheitsberater gesucht. Das Konzept ist denkbar einfach: Eine gezielte Ausbildung schult Seniorinnen und Senioren in Fragen der alltäglichen Sicherheit. Nach erfolgreicher Ausbildung erhalten die Sicherheitsberater einen Ausweis und sind ehrenamtlich für die Kommune tätig. Durch regelmäßigen Erfahrungsaustausch mit den städtischen Behörden und der Polizei wird das erworbene Wissen aktualisiert und erweitert. Wer sich in diesem Bereich engagieren möchte, wendet sich unter dem Stichwort „Sicherheitsberater für Senioren“ an Ordnungsamtsleiterin Carla Weßendarp, Tel. 02631/802 335, oder per E-Mail an ordnungsamt@neuwied.de.