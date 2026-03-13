Termin verschiebt sich wegen Karfreitag

Betrugsmaschen werden immer raffinierter – gerade ältere Menschen geraten dabei häufig ins Visier. Die Stadt Neuwied unterstützt hier aktiv: Am Freitag, 10. April, steht der von der Polizei ausgebildete Senioren-Sicherheitsberater von 10 bis 12 Uhr im Stadtteiltreff, Rheintalweg 14, für Fragen rund um Sicherheit und Betrugsprävention zur Verfügung. Die regelmäßige Sprechstunde verschiebt sich im April ausnahmsweise um eine Woche, da der erste Freitag auf Karfreitag fällt.

Der Informationsbedarf ist groß, denn Täter entwickeln ihre Methoden ständig weiter und setzen gezielt auf Überraschung und Zeitdruck. Gerade ältere Menschen geraten dabei immer wieder ins Visier der Täter. Neben dem finanziellen Schaden leidet häufig auch das persönliche Sicherheitsgefühl. In der Beratung geht es unter anderem um bekannte Betrugsmaschen wie Schockanruf oder Enkeltrick. Der Senioren-Sicherheitsberater erläutert, wie Täter vorgehen, welche Warnsignale ernst zu nehmen sind und wie sich Betroffene im Ernstfall richtig verhalten. Er spricht auch Themen wie Haustürgeschäfte, unseriöse Gewinnmitteilungen oder problematische Vertragsabschlüsse an.

Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter www.neuwied.de/sfs. Aktuell werden weiterhin Neuwieder Senioren-Sicherheitsberater gesucht, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Interessierte wenden sich unter dem Stichwort „Sicherheitsberater für Senioren“ an Ordnungsamtsleiterin Carla Weßendarp, Tel. 02631 / 802 335, oder per E-Mail an ordnungsamt@neuwied.de.