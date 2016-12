Seminar für Berufsrückkehrer/innen – Beruflicher Wiedereinstieg nach der Familien- oder Pflegezeit

Start 6.2.2017

Die Planung des beruflichen Wiedereinstiges nach der Familien- und/oder Pflegezeit bedarf ausreichend Zeit und Vorbereitung. In kompakter Form erhalten Sie themenspezifische Inputs und Unterstützung als Seminargruppe sowie individuelle Beratung und Begleitung. Eine EDV-Qualifizierung ist ebenso Teil des dreimonatigen Erprobungs- und Trainingsseminars für berufliche Wiedereinsteigerinnen wie ein dreiwöchiges Praktikum.

Teilnehmen können Personen aus allen Berufsbereichen und in jedem Alter, die nach einer Familien- oder Pflegezeit beruflich wieder einsteigen möchten. Das Seminar wird gefördert durch das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz und in Kooperation mit der Beratungsstelle Neue Chancen und der Gleichstellungsstelle der Stadt Koblenz durchgeführt.

Wenn Sie sich für das Seminar interessieren, nehmen Sie unverbindlich an der Informationsveranstaltung in der Südallee 25, 56075 Koblenz am 14.12.2016, 10:30 Uhr teil.

Informationen und Anmeldung:

GBB mbH

E-Mail: gbb.ahrweiler@t-online.de

Tel.: 02641 900419

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 01.12.2016