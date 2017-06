Schwerverletzter bei Verkehrsunfall auf B 42

Koblenz-Ehrenbreitstein (ots) – Gegen 16:50 Uhr kam es auf der B 42 in Höhe Charlottenstraße zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Ein weiterer Pkw krachte in die Unfallstelle. Dabei wurde eine Person schwer, zwei weitere Personen leicht verletzt. Die Feuerwehr Koblenz musste eine Person aus ihrem Fahrzeug befreien. Die aufwendigen Rettungsarbeiten sorgten für eine Vollsperrung der B42, die einen entsprechenden Rückstau bis in die Innenstadt nach sich zogen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 07.06.2017