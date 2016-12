Schwerer Verkehrsunfall auf der Koblenzer Südbrücke- Verursacher haut ab

Koblenz (ots) – Am Montag, 12.12.2016 wurde der Polizei gegen 0.25 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf dem Zubringer von der B9, aus Richtung Koblenz, zur Südbrücke gemeldet. Hier hat der Fahrer eines Pkw in der Linkskurve die Gewalt über sein Fahrzeug verloren, fuhr nach rechts über die beginnende Leitplanke und kollidierte schließlich mit dem vor der Südbrücke beginnenden Geländer. Der Fahrer flüchtete und ließ seinen Beifahrer verletzt im Fahrzeug zurück. Dieser wurde bei dem Aufprall von einer Eisenstange im Bauchraum durchbohrt und musste in aufwendiger Arbeit von der Berufsfeuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Der Opel wurde von der Unfallstelle abgeschleppt und sichergestellt. Der Unfallverursacher hat sich am heutigen Montag, 12.12.2016 gegen 14.15 Uhr persönlich bei der Polizeiinspektion Bad Ems gemeldet. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1031 entgegen.

veröffentlicht am: 12.12.2016