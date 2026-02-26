Bürgermeister Jung stellt Ausbildungswege vor – weitere Praktikumsplätze gesucht

Der Übergang aus der Schule in die Berufswelt ist für viele Jugendliche ein spannender, aber auch herausfordernder Schritt. Um einen praxisnahen Einblick in mögliche Ausbildungswege zu erhalten, besuchte eine 8. Klasse der Heinrich-Heine-Realschule plus gemeinsam mit ihrer Lehrerin Sara Kleinwächter die Neuwieder Stadtverwaltung. Bürgermeister Peter Jung informierte die Schülerinnen und Schüler persönlich über die vielfältigen Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten innerhalb der Stadtverwaltung. Anlass des Besuchs war das Praxistagprogramm, das kürzlich gestartet war. Da weiterhin nicht alle Jugendlichen einen Praktikumsplatz gefunden haben, hoffen sie auf Unterstützung aus der regionalen Unternehmerschaft.

Im Gespräch nutzten die Jugendlichen die Gelegenheit, Fragen zu stellen und von ihren bisherigen Erfahrungen zu berichten. Jung ermutigte sie, frühzeitig Verantwortung zu übernehmen und sich aktiv mit ihrer beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen. „Engagement in der Schule legt den Grundstein für einen erfolgreichen beruflichen und persönlichen Lebensweg“, betonte Neuwieds Bürgermeister.

Rund 60 Schülerinnen und Schüler sammeln im Rahmen des Praxistagprogramms über ein Jahr hinweg wöchentlich praktische Erfahrungen in Betrieben der Region. Für einige gestaltet sich die Suche nach einem geeigneten Platz weiterhin schwierig. Ab dem 2. März beginnen zudem zwei weitere Klassen ein zweiwöchiges Praktikum – auch hier sind noch nicht alle Plätze vergeben. „Es ist wichtig für die Zukunft der jungen Menschen in unserer Stadt, dass Unternehmen in Neuwied und Umgebung Schülerinnen und Schülern mit einem Praktikumsplatz eine wirkliche Chance geben. Sie ermöglichen ihnen damit wertvolle Einblicke in die Arbeitswelt“, appelliert Peter Jung.

Unternehmen, die Praktikumsplätze anbieten möchten, wenden sich bitte an die Berufsorientierungs-Fachkraft (BO-Fux) der Heinrich-Heine-Realschule plus, Frau Okechukwu, per E-Mail an bo@hhr.bildung-rp.de oder telefonisch unter 02631/34309731.