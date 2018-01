Schneemanngeschichte in der StadtBibliothek Koblenz

Das Bibliotheksteam und Henriette Vogt heißen am Donnerstag, 18. Januar 2018, alle Kinder im Alter von vier bis acht Jahren zur wöchentlichen Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen.

Auf dem Programm steht eine Schneemanngeschichte. An kalten Januartagen bei winterlichen Temperaturen wird es so eisig, dass kleine und große Schneeflocken vom Himmel fallen. Manchmal bleibt der Schnee sogar einige Tage liegen. Was gibt es an diesen Tagen schöneres, als einen Schneemann zu bauen? Eine Geschichte zu Eis und Schnee wird ab 16.00 Uhr vorgelesen. Anschließend kann gebastelt werden.

Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Stunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz. Die Teilnahme ist kostenlos.

Um Voranmeldung unter Tel. 0261 /129 2624 wird gebeten. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.stb.koblenz.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 12.01.2018